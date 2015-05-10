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亚洲 | 2015年 5月 11日 星期一 07:06 BJT

****日韩经济指标预测--5月11日-5月18日****

以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程：  

    GMT时间  经济指标/活动                          公布时段     预估值     前值
   
    
    5月11日当周
    
    5月11日(一)
    2350 日本外汇储备(亿美元)                          4月         --     12,453
 
    
    5月12日(二)
    0500 日本同时指标(较前月)                          3月         --       -2.8
             领先指标(较前月)                                      --       -0.2
    2100 韩国出口价格(较上年同期)                      4月         --      -6.8%
             进口价格(较上年同期)                                  --     -17.1%
    2300 韩国失业率                                    4月         --       3.7%
    2350 日本银行放款余额(较上年同期)                  4月         --      +2.6%
    2350 日本未经季节调整的经常帐(亿日圆)              3月 盈余20,601 盈余14,401
 
    
    5月13日(三)
    0500 日本服务业景气判断指数                        4月         --       52.2
    2350 日本外国债券投资(亿日圆)                     一周         --      1,853
             外国投资日本股票(亿日圆)                              --      8,210
    
    5月14日(四)
    0300 韩国L货供额(较上年同期)                       5月         --      +8.6%
    2350 日本国内企业物价指数(较前月)                  4月       +0.1%     +0.3%
                             (较上年同期)                        -2.1%     +0.7%
    
    5月15日(五)
    0500 日本消费者信心指数                            4月         --       41.7
    0000 韩国出口(较上年同期)                    4月修正值         --      -8.1%
             进口(较上年同期)                                      --     -17.8%
             贸易收支(亿美元)                                      --     顺差85
    --   韩国央行指标利率                              5月         --      1.75%
    
    5月17日(日)
    2350 日本机械订单(较前月)                          3月         --      -0.4%
                     (较上年同期)                                  --      +5.9%
    
    5月18日当周
    
    5月18日(一)
    0430 日本工业生产                            3月修正值         --      -0.3%
             产能利用率(较前月)                                    --      -3.2%
    2100 韩国生产者物价指数(PPI)(较前月)               4月         --      -0.1%
                                (较上年同期)                       --      -3.7%
(完)

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