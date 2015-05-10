《焦点》希腊总理预测债务谈判结局美满，欧元集团主席称谈判有进展

欧洲央行管理委员会委员暨奥地利央行总裁诺沃特尼告诉路透，如果谈判失败，则可能需要采取限制希腊银行取现和资本流动的强控措施。

希腊市政联合会(KEDE)周六称，只有在政府公开表示他们的现金储备将用于帮助解决本国流动性危机时，他们才会出借现金。

希腊政府4月时要求国有实体将闲余现金存放在本国央行，彰显出该国政府财政捉襟见肘的严重程度。此项举措获得希腊议会300席位中156个席位的支持，但却遭到工会和地方行政当局的强烈抗议。

KEDE称，仍然决定暂不执行政府的上述要求，因为还需要更多承诺，以确保这些资金的安全性，而且不能动用指定用于特定项目支付的备用资金。不过该联合会还是留有余地，称可以在紧急情况下改变决定。

“我们明确宣布，如果政府公开表示国家面临问题，需要用到市政现金储备，我们承诺将立即提供，”KEDE称。