中欧贸易：中国和白俄罗斯签订10亿美元银行贷款协议，及钾肥供应备忘录

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
“我们一致认同，我们要在国家利益、国家安全和主权等问题上积极相互支持，”他在媒体会上说。
“双方在洽谈大型联合建设项目，白俄罗斯基础设施的现代化，以及建立新信贷额度来打造现代化生产。”
白俄罗斯钾肥公司在双边会谈结束后签署的钾肥供应备忘录称，同意在未来五年内发运400万吨钾肥，按当前价格计价值约为13亿美元。
“具体价格水平将进一步协商，”备忘录称。(完) (编译 戴素萍/白云; 审校 龚芳)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。