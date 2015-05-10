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亚洲 | 2015年 5月 11日 星期一 07:43 BJT

中欧贸易：中国和白俄罗斯签订10亿美元银行贷款协议，及钾肥供应备忘录

“我们一致认同，我们要在国家利益、国家安全和主权等问题上积极相互支持，”他在媒体会上说。

“双方在洽谈大型联合建设项目，白俄罗斯基础设施的现代化，以及建立新信贷额度来打造现代化生产。”

白俄罗斯钾肥公司在双边会谈结束后签署的钾肥供应备忘录称，同意在未来五年内发运400万吨钾肥，按当前价格计价值约为13亿美元。

“具体价格水平将进一步协商，”备忘录称。(完) (编译 戴素萍/白云; 审校 龚芳)

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