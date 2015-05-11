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货币新闻 | 2015年 5月 11日 星期一 08:04 BJT

路透调查：日本第一季GDP料温和增长，民间消费疲弱令人忧心

第一季民间消费预计实现0.2%的季度增幅，较第四季0.5%的增幅有所放缓。民间消费在经济中所占比重为约60%。

资本支出料将上升0.8%，此前已连续三季下滑，因为在经济前景不确定的背景下，企业都不愿意加大对工厂和设备的支出力度。

海外需求料将导致GDP增幅减少0.1个百分点。日圆疲软有助推动出口，但进口增幅超过出口，导致外部需求对经济成长的贡献略呈负向。

财务省定于5月12日2350GMT公布的数据或显示，3月份经常项目盈余增至2.0601万亿(兆)日圆，为2010年9月以来首次突破2万亿日圆，归功于贸易收支改善等原因。

日本央行定于5月14日2350GMT公布的数据或显示，4月国内企业物价指数(CGPI)料较上年同期下降2.1%，为2013年3月以来首次下降，其中部分原因是销售税上调的影响减弱。调查显示，CGPI较前月料上升0.1%。(完) (编译 杜明霞/刘秀红；审校 龚芳/郑茵)

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