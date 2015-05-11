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货币新闻 | 2015年 5月 11日 星期一 08:50 BJT

路透专访：资本管制在极端情况下或许有用--欧洲央行诺沃特尼

“这些是极端举措。但以塞浦路斯来说，最终证明很有效。该举措协助该国恢复稳定，而这是欧元区成员国所需的，”他表示。

但他认为推出第二个、像是借条之类的“平行货币”则不可妄为。他表示，这可能无助于解决深度危机。

“这适用于极短期内的极度特殊情况，”他表示。其并称，“我认为这与欧洲的讨论并不相关”。

“显然，这是一个欧洲货币联盟，而在一个货盟联盟里有平行货币是很奇怪的事。”(完) (编译 白云/戴素萍 审校 张荻)

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