路透专访：资本管制在极端情况下或许有用--欧洲央行诺沃特尼

更新版 1-美股业绩：通用电气季度获利大增，寄望企业税率大幅调降
路透1月20日 - 通用电气 希望美国总统特朗普上任后大幅调降企业税率，但也预期如果国会推迟修订美国医保法案，旗下医疗设备的美国销售将受挫。
“这些是极端举措。但以塞浦路斯来说，最终证明很有效。该举措协助该国恢复稳定，而这是欧元区成员国所需的，”他表示。
但他认为推出第二个、像是借条之类的“平行货币”则不可妄为。他表示，这可能无助于解决深度危机。
“这适用于极短期内的极度特殊情况，”他表示。其并称，“我认为这与欧洲的讨论并不相关”。
“显然，这是一个欧洲货币联盟，而在一个货盟联盟里有平行货币是很奇怪的事。”(完) (编译 白云/戴素萍 审校 张荻)
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路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。