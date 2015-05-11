《焦点》孟山都开价450亿美元收购先正达遭拒，或将拉高报价继续寻求购并

更新版 1-美股业绩：通用电气季度获利大增，寄望企业税率大幅调降
路透1月20日 - 通用电气 希望美国总统特朗普上任后大幅调降企业税率，但也预期如果国会推迟修订美国医保法案，旗下医疗设备的美国销售将受挫。
**反垄断审查**
孟山都预计收购先正达将带来很大效益。先正达对农作物技术的研发投入巨大，这些技术可提高玉米、大豆、甘蔗和谷物等农作物的平均产量。
而孟山都则侧重于传统和生物技术种子，去年将研发支出从2013年的15亿美元提高至17亿美元。
“这笔交易有着清晰的战略逻辑，”一位行业消息人士说。“先正达是在农作物保护领域的唯一可选目标。难怪孟山都在继续围着这家公司转。”
这位银行家指出，其他大型农作物化学品提供商，比如巴斯夫 、拜耳 和杜邦先锋(Dupont Pioneer)，被认为不会卖公司，他们多元化的业务领域与孟山都的关联度较低。
不过该银行家补充称，孟山都有可能寻求与拜耳和巴斯夫等公司结成联盟，合力展开竞购，以降低“严格的反垄断审查”。(完)
(编译 汪红英/王兴亚/白云; 审校 龚芳)
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