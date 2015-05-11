《焦点》孟山都开价450亿美元收购先正达遭拒，或将拉高报价继续寻求购并

**反垄断审查**

孟山都预计收购先正达将带来很大效益。先正达对农作物技术的研发投入巨大，这些技术可提高玉米、大豆、甘蔗和谷物等农作物的平均产量。

而孟山都则侧重于传统和生物技术种子，去年将研发支出从2013年的15亿美元提高至17亿美元。

“这笔交易有着清晰的战略逻辑，”一位行业消息人士说。“先正达是在农作物保护领域的唯一可选目标。难怪孟山都在继续围着这家公司转。”

这位银行家指出，其他大型农作物化学品提供商，比如巴斯夫 、拜耳 和杜邦先锋(Dupont Pioneer)，被认为不会卖公司，他们多元化的业务领域与孟山都的关联度较低。

不过该银行家补充称，孟山都有可能寻求与拜耳和巴斯夫等公司结成联盟，合力展开竞购，以降低“严格的反垄断审查”。(完)