《中国报摘》--中国证券报5月11日

* 头版头条:

--中国央行10日宣布，自5月11日起下调金融机构人民币贷款和存款基准利率。金融机构一年期贷款基准利率下调0.25个百分点至5.1%；一年期存款基准利率下调0.25个百分点至2.25%，同时结合推进利率市场化改革，将金融机构存款利率浮动区间的上限由存款基准利率的1.3倍调整为1.5倍；其他各档次贷款及存款基准利率、个人住房公积金存贷款利率相应调整。

* 其他:

--数据显示，沪深两市共有966家公司披露上半年业绩预告，预喜公司超过600家，占比逾六成。业内人士认为，从已披露的预告来看，上市公司上半年业绩轮廓逐渐清晰，以通信、传媒、电子、医药等行业为代表的“新经济”仍然领跑，采掘、钢铁、地产等传统行业延续业绩低迷格局。

--证监会公司债券监管部副主任陈飞表示，今年ABS（资产支持证券）发行量可能超过前9年发行量的总和，而且项目储备很多，发展势头良好。

--央行副行长潘功胜近日表示，进一步推进资产证券化市场的稳健发展，提高资产证券化产品标准化规范化水平。