《中国报摘》--中国证券报5月11日

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
* 头版头条:
--中国央行10日宣布，自5月11日起下调金融机构人民币贷款和存款基准利率。金融机构一年期贷款基准利率下调0.25个百分点至5.1%；一年期存款基准利率下调0.25个百分点至2.25%，同时结合推进利率市场化改革，将金融机构存款利率浮动区间的上限由存款基准利率的1.3倍调整为1.5倍；其他各档次贷款及存款基准利率、个人住房公积金存贷款利率相应调整。
* 其他:
--数据显示，沪深两市共有966家公司披露上半年业绩预告，预喜公司超过600家，占比逾六成。业内人士认为，从已披露的预告来看，上市公司上半年业绩轮廓逐渐清晰，以通信、传媒、电子、医药等行业为代表的“新经济”仍然领跑，采掘、钢铁、地产等传统行业延续业绩低迷格局。
--证监会公司债券监管部副主任陈飞表示，今年ABS（资产支持证券）发行量可能超过前9年发行量的总和，而且项目储备很多，发展势头良好。
--央行副行长潘功胜近日表示，进一步推进资产证券化市场的稳健发展，提高资产证券化产品标准化规范化水平。
--建投能源 公告，公司拟以11.21元/股的价格发行6.42亿股，募集不超过72亿元资金。扣除发行费用后的募集资金净额拟用于进行河北建投承德上板城热电联产项目等的建设。分析认为，在京津冀一体化及新电改大背景下，建投能源大手笔加码主业，将有助于公司把握改革机遇，持续增强公司盈利能力。 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (整理 吴芳 审校 黄凯)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。