《全球重要经济事件一览表》--5月11日-5月18日

(除特别说明外，均为GMT时间)

5月11日(一)

伦敦--英国央行公布利率决议(1100)。

布鲁塞尔--欧元集团会议。

5月12日(二)

纽约--旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯(John Williams)在纽约商业经济协会(New York Association for Business Economics)就经济前景发表讲话(1645)。

华盛顿--美联储前主席格林斯潘(Alan Greenspan)在第17届全球私募股权投资年会上发表演说。(1300)

悉尼--澳洲公布2015/16年联邦预算。

布鲁塞尔--欧洲经济暨财政事务理事会会议。

挪威桑讷菲尤尔--挪威央行副总裁Jon Nicolaisen对央行在当地的分支机构发表讲话(0630)。

惠灵顿--新西兰央行发布金融稳定性报告(2100)。

斯德哥尔摩--瑞典央行发布4月政策会议记录(0730)。

5月13日(三)

伦敦--英国央行公布季度通胀报告(0930)。英国央行发布最新增长、通胀和失业率预估，通常是在该行总裁卡尼举行的记者会上发布。

奥斯陆--挪威央行举行2015金融基础建设报告研讨会(0630)。

雷克雅未克--冰岛央行公布利率决定(0800)。

5月14日(四)

提比里斯--欧洲复兴开发银行年会与2015年企业论坛(至5月15日)。

雅典--英国《经济学人》和希腊政府主办圆桌会议。将发表主旨演讲的人包括：希腊总理齐普拉斯、希腊财政部长瓦鲁法基斯、副财长Dimitris Mardas、希腊经济部长史塔沙基斯、欧洲金融稳定机构(EFSF)总裁及国际货币基金组织(IMF)欧洲部门副主管Pοul Thomsen (至5月15日)。

5月15日(五)

东京--日本央行总裁黑田东彦在读卖国际经济协会(Yomiuri International Economic Society)发表演说(0340)。

5月17日(日)

悉尼--澳洲央行副总裁洛威在企业金融论坛发表演讲(2330)。

5月18日(一)

斯德哥尔摩--美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯就当前的经济状况和货币政策，在瑞典央行全球研讨会上发表演讲(0600)。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

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