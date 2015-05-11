重温稿-中国数据：4月物价数据凸显经济下行压力仍大，降息降准预期升温

* 4月CPI同比上涨1.5%较上月略扩大

* 4月PPI同比下降4.6%与上月持平

* 稳增长未放松，降息降准预期升温 (新增图表链接)

路透北京5月9日 - 继中国周五公布双降的外贸数据后，周六发布的4月物价数据亦差强人意，当月CPI同比涨幅略有扩大至1.5%，但仍低于市场预期；PPI同比下降4.6%与上月持平，仍显示工业生产领域依旧低迷，与经济下行压力仍大的现状表现一致。

受访分析师们一致认为，由于目前物价涨幅已不构成影响降息的因素，且从近期政策面看，稳增长的政策一直在加码，后续包括降准降息等释放流动性舒缓经济下行压力的政策预期继续升温。

“PPI降幅虽与上月一致，但持续回落的态势显示工业生产领域并不乐观，与目前经济下行压力较大基本一致。稳增长政策仍需不断释放，包括降息降准等货币放松政策。”中国国家信息中心宏观经济研究室主任牛犁称。

中国国家统计局周六公布，4月居民消费价格指数(CPI)同比上涨1.5%，路透调查预估中值为上涨1.6%。4月工业生产者出厂价格指数(PPI)同比下跌4.6%，跌幅大于路透预估中值的下跌4.4%。

中国月度CPI及PPI图表 link.reuters.com/bed74w

4月CPI中的食品价格同比上涨2.7%，非食品价格同比上涨0.9%。环比来看，4月CPI环比下降0.2%，PPI环比为下跌0.3%。

中国此前公布4月出口同比降6.4%，进口降16.2% 。

**降息降准预期持续升温**

迫于经济下行压力仍大的现实，加之CPI一直被视为中国央行是否降息的重要参考指标，4月略低于市场预期的CPI涨幅无疑加剧了市场降息预期的升温。

招商证券首席宏观分析师谢亚轩认为，4月CPI低于市场预期。主要原因有两个，一是食品价格中猪肉的环比涨幅为-0.8%，因猪周期尚不足以显着推升通胀水平。二是非食品价格与原油价格相关部分，涨价的情况放缓。

他表示维持在2015年通胀展望专题报告中的判断，今年全年通胀水平为1.5%，预计5月CPI会再度小幅回落至1.2%附近。在5、6两个月触底之后，通胀水平逐季走高，通胀温和上行。

“我们认为存在降息降准的可能性。通胀的低位运行增加货币政策的空间，预计未来货币政策会延续稳健中适度宽松的基调。降息对降低企业融资成本的作用显着，未来引导实体经济进一步降低融资成本仍需要利率工具的配合。”他称。

这与牛犁的看法也一致，他认为，4月份CPI涨幅较上月略有回升，略微缓解了对通缩的忧虑，一方面与上月春节过完的季节性回落有关，同时与基数也有一定关系，预计5-6月CPI的涨幅仍会维持在1.4%左右。

他提到，事实上从去年9月份以来CPI一直在2%下方，物价涨幅一直不是降息的障碍，货币政策松动的更多理由是为了稳增长的经济大局。从近期来看，稳增长的政策一直都在加码，但因降息降准这类政策都有时滞性，因此前次降息降准的效果可能还要再过几个月份才能体现出来。

申宏的宏观分析师也认为，物价仍低位运行，经济下行压力大，货币政策未来进一步宽松仍然可期，总量上降准降息，扩大直接融资，降准之后，配合降息的概率非常大；结构上定向供给新产业和新增长点，后续结构性政策工具例如PPP、PSL、再贷款、投贷联动、住房金融银行等的使用值得关注。

中国年初确定的CPI涨幅目标为3%左右。数据显示1-4月全国居民消费价格总水平比去年同期上涨1.3%。