《香港报摘》--经济日报5月11日

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
* 要闻版头条：
--中国4月疲弱的贸易表现及依然偏低的通胀等数据，凸显经济增速下行压力仍大。人民银行昨天宣布今年第二次减息，今天起存款及贷款利率下调0.25%。
* 其他：
--内地突减息0.25厘，但存款利率的上浮空间却扩大至1.5倍，令中港两地人民币定期存款息差拉近，但市场预预料香港银行不会再掀大幅减息战。
--花旗香港区证券服务部主管陈金丹与深交所会面后表示，据悉深港通一切都如计划进行，系统料可在6、7月准备就绪。（完）
注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。
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香港报摘 (整理 黄思艺; 审校 雷美珍/黄凯)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。