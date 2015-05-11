《香港报摘》--经济日报5月11日

* 要闻版头条：

--中国4月疲弱的贸易表现及依然偏低的通胀等数据，凸显经济增速下行压力仍大。人民银行昨天宣布今年第二次减息，今天起存款及贷款利率下调0.25%。

* 其他：

--内地突减息0.25厘，但存款利率的上浮空间却扩大至1.5倍，令中港两地人民币定期存款息差拉近，但市场预预料香港银行不会再掀大幅减息战。

--花旗香港区证券服务部主管陈金丹与深交所会面后表示，据悉深港通一切都如计划进行，系统料可在6、7月准备就绪。（完）

注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。

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