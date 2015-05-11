《台湾报摘》--工商时报、经济日报5月11日

*工商时报：

--为因应自筹水源要求，台塑 麦寮管理部表示，旗下六轻厂拟砸下约50亿台币，兴建每日产水10万吨的海水淡化（简称海淡）厂，待环评相关作业通过后，预计三年内完成设备组装并试产，可望成为台湾最大规模海淡厂，也是民营企业在台湾本岛首座海淡厂。

--国民党团今日将召开党政平台，讨论高铁财改案。据了解，目前倾向先减资再增资，至于增资的300亿台币由公股全数承接，待高铁营运稳健后，再释出股权供全民认股或规画上市；全案若能获得多数蓝委认同，将加速排入审查，拚本会期过关。

--立法院财委会将在13日由财委会召委罗明才率团，赴香港拜会香港证监会、港交所，并争取拜会港交所行政总裁李小加及证监会主席唐家成。此行除兆丰证券董座刘大贝等公股金控券商董总级高层，期货公会理事长贺鸣珩也将前往。

*经济日报：

--金管会拟推动金融创新两阶段改革，第一阶段措施预计今年下半年上路。金融业者表示，审查时程缩短后，有助商品快速上市，带动更多资金投入股市、债市等各种投资管道，对市场发展、业者及投资人都是利多。

--面板厂看好市况，今年资本支出不手软，群创 、友达 、华映 、彩晶 等四家业者共计投入约795亿台币，比去年大增八成，是台湾面板业近四年来最大手笔投资，主要用于扩充产能与技术去瓶颈。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。