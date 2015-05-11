版本:
中国
亚洲 | 2015年 5月 11日 星期一 08:51 BJT

《全球主要国家债券发行预告》--5月11日-5月18日

以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间
。

 日期  时间  国家     规模       发行细节
 5/11        德国     20亿欧元   标售国库券
 5/11  1350  法国                标售国库券(BTF)
 5/12        西班牙              标售六个月和12个月期国库券
 5/12        日本                标售六个月期贴现国库券
 5/12        日本                标售10年期公债
 5/12        美国                标售三年期债券
 5/12        意大利              标售国库券
 5/13        美国                标售10年期公债
 5/13        意大利              中长期公债标售
 5/13        德国     30亿欧元   标售10年期联邦债券
 5/14        日本                标售三个月期贴现国库券
 5/14        日本                标售30年期公债
 5/14        美国                标售30年期公债
 5/14        英国                标售2020年到期、票息2%的公
                                 债
 5/18        日本                12个月期国库券标售
                                 
 5/18        德国     15亿欧元   标售国库券
                                 
 5/18  1350  法国                标售国库券(BTF)
                                 
    注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
    
      
    全球重要经济事件一览表       
    新兴市场重要经济事件预告       
    美国上市公司业绩公布日程表   
    金融市场假期一览表              
    美国重要政经日程            
    日本重要政经日程            
    中国重要政经日程            
    香港重要政经日程            
    台湾重要政经日程            

 (编译 汪红英；审校　戴素萍)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐