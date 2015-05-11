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亚洲 | 2015年 5月 11日 星期一 08:38 BJT

《中国债券市场每日交易备忘》--5月11日

（欲浏览《中国债券市场每日交易备忘》，请点选 ）    
  

      
    --5/12      中国国际收支平衡表（初步数）      一季度
    --5/13      固定资产投资(不含农户)             1-4月
                社会消费品零售总额                   4月
                工业增加值                           4月
                房地产投资和销售情况月度报告         4月
    --5/18      70个大中城市住宅销售价格月度报告     4月
                金融机构直接投资流量数据          一季度
    --5/22      汇丰制造业PMI初值                    5月
    --5/28      规模以上工业企业利润               1-4月
    --5/29      中国货物和服务贸易                   4月
    
    
      
    --4月疲弱的贸易数据辅以低于预期的CPI等数据，终于促成中国央行年内第二次降
息如期而至。在并不意外的等待中，面对实体经济下行压力仍大的现实，市场对货币政
策的宽松预期仍在，包括继续降息降准。 
    --中国国务院办公厅近日印发通知，提出深化医药卫生体制改革2015年重点工作任
务。今年基本医疗保险参保率稳定在95%以上，城镇居民医保和新农合人均政府补助标准
提高到380元，城镇居民个人缴费达到人均不低于120元，新农合个人缴费达到人均120元
左右。 (完)           
    
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