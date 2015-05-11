《中国债券市场每日交易备忘》--5月11日

（欲浏览《中国债券市场每日交易备忘》，请点选 ） --5/12 中国国际收支平衡表（初步数） 一季度 --5/13 固定资产投资(不含农户) 1-4月 社会消费品零售总额 4月 工业增加值 4月 房地产投资和销售情况月度报告 4月 --5/18 70个大中城市住宅销售价格月度报告 4月 金融机构直接投资流量数据 一季度 --5/22 汇丰制造业PMI初值 5月 --5/28 规模以上工业企业利润 1-4月 --5/29 中国货物和服务贸易 4月 --4月疲弱的贸易数据辅以低于预期的CPI等数据，终于促成中国央行年内第二次降 息如期而至。在并不意外的等待中，面对实体经济下行压力仍大的现实，市场对货币政 策的宽松预期仍在，包括继续降息降准。 --中国国务院办公厅近日印发通知，提出深化医药卫生体制改革2015年重点工作任 务。今年基本医疗保险参保率稳定在95%以上，城镇居民医保和新农合人均政府补助标准 提高到380元，城镇居民个人缴费达到人均不低于120元，新农合个人缴费达到人均120元 左右。 (完) 如欲提取相关新闻或报价,请在下列代码上按左鼠键两次