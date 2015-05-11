《香港报摘》--信报5月11日

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
* 要闻版头条：
--中国央行半年来第三次减息，经济师认为人行不能“收手”，未来仍有3次以上的降息空间，存款准备金率或将降至10%以内。
* 其他：
--据接近华泰证券 的消息人士透露，公司已于上周通过上市聆讯，暂定于本月19日正式在香港公开招股，6月1日上市。
--碧生源 董事长兼首席执行官赵一弘表示，公司以往以减肥茶及常润茶业务为主，新推出花草茶新产品将以电商作为主要销售渠道，预计将能带动电商业务保持较快增长，目前电商占比不足5%。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。
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香港报摘 (整理 黄思艺; 审校 雷美珍/杨淑祯)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。