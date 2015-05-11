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亚洲 | 2015年 5月 11日 星期一 08:53 BJT

《香港报摘》--信报5月11日

* 要闻版头条：

--中国央行半年来第三次减息，经济师认为人行不能“收手”，未来仍有3次以上的降息空间，存款准备金率或将降至10%以内。

* 其他：

--据接近华泰证券 的消息人士透露，公司已于上周通过上市聆讯，暂定于本月19日正式在香港公开招股，6月1日上市。

--碧生源 董事长兼首席执行官赵一弘表示，公司以往以减肥茶及常润茶业务为主，新推出花草茶新产品将以电商作为主要销售渠道，预计将能带动电商业务保持较快增长，目前电商占比不足5%。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。

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香港报摘 (整理 黄思艺; 审校 雷美珍/杨淑祯)

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