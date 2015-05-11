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亚洲 | 2015年 5月 11日 星期一 08:36 BJT

我的钢铁网：5月8日中国主要港口铁矿石库存统计

以下内容节选自5月8日的我的钢铁网：

Mysteel当周统计全国41个主要港口铁矿石库存总量为8,991万吨，环比上周四统计数据大幅下降516万吨，为近17个月以来首次跌破9,000大关，当期库存较去年同期下降20%；同口径库存8,635万吨；其中澳矿4,567万吨，巴西1,541万吨，贸易矿2,939万吨，球团288万吨，精粉306万吨，块矿1,065万吨。

Mysteel当周统计天津、京唐、曹妃甸、日照、青岛、岚山、连云港北方七港一周疏港量1,148万吨，个别港口环比微降。(完)

详情请点选链接：here (整理 路透中文部)

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