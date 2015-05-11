我的钢铁网：5月8日中国主要港口铁矿石库存统计

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
以下内容节选自5月8日的我的钢铁网：
Mysteel当周统计全国41个主要港口铁矿石库存总量为8,991万吨，环比上周四统计数据大幅下降516万吨，为近17个月以来首次跌破9,000大关，当期库存较去年同期下降20%；同口径库存8,635万吨；其中澳矿4,567万吨，巴西1,541万吨，贸易矿2,939万吨，球团288万吨，精粉306万吨，块矿1,065万吨。
Mysteel当周统计天津、京唐、曹妃甸、日照、青岛、岚山、连云港北方七港一周疏港量1,148万吨，个别港口环比微降。(完)
详情请点选链接：here (整理 路透中文部)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。