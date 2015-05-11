期货日报：中国期指回调，增强空头进攻信心

主力持仓方面，上周沪深300期指调整过程中多空双方均增仓，但空单增加幅度较大。上周四沪深300期指净空持仓增加9573手至1.6万手，为IF主力连续合约突破4200点以后净空新高值。上周五沪深300期指小幅收涨，IF主力合约多空分别减持3041手和3114手，说明目前多空心态均较犹豫，净空持仓仍维持在1.6万手上方，期指上行的压力仍然较大。(完)