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亚洲 | 2015年 5月 11日 星期一 08:35 BJT

期货日报：中国期指回调，增强空头进攻信心

以下内容节选自5月11日的《期货日报》：

上周股指期货三个品种均出现调整，主力合约沪深300期指、上证50期指和中证500期指周度分别下跌4.75%、5.19%和2.01%，说明近期市场蓝筹股调整幅度较大，中小盘指数相对抗跌。

　　主力持仓方面，上周沪深300期指调整过程中多空双方均增仓，但空单增加幅度较大。上周四沪深300期指净空持仓增加9573手至1.6万手，为IF主力连续合约突破4200点以后净空新高值。上周五沪深300期指小幅收涨，IF主力合约多空分别减持3041手和3114手，说明目前多空心态均较犹豫，净空持仓仍维持在1.6万手上方，期指上行的压力仍然较大。(完)

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注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)

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