中国新股：新一批20家新股尽数启动发行程序，下周二和周三为申购高峰

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透上海5月11日 - 中国证监会上周五晚间下发新一批20家新股发行批文，这批新股周一全部刊登招股意向书，启动新股发行程序，网上申购日基本集中在下周二和周三。
本批新股中，沪市有11家，例如上海吉祥航空、安徽迎驾贡酒等。深圳中小板和创业板分别为3家和6家。本次新股公司均为中小规模，没有一家公司发行新股规模超过1亿股，吉祥航空将发行不超过6,800万股新股。
据统计，本次沪深有12家公司网上申购及网下缴款集中在下周二（19日），还有七家公司网上申购和网下缴款日在下周三（20日），还有一家在下周四。
因申购新股盈利颇丰，大量资金参与网上网下申购，最新申购冻结资金规模约3万亿元人民币。（完） (发稿 林琦; 审校 毕晓雯)
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路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。