修正-中港个股：中国铁建与俄罗斯图瓦能源工业公司签订铁路及港口备忘录

(更正：电头日期应为“5月11日”，非“4月14日”)

路透上海5月11日 - 中国大型企业走出国门收获连连。继日前在非洲签下巨额订单后，中国铁建 周一公告称，与俄罗斯图瓦能源工业公司(TEIC)签署相关铁路及港口项目合作谅解备忘录。

根据备忘录，双方将在埃列格斯特-克孜勒-库那金罗410公里铁路项目；从克孜勒到中国西部的铁路项目；俄远东港口三个项目开展合作，但未给出可能涉及金额方面的更多细节。

证券时报周一报导，据悉，除中国铁建外，中俄两国此次将在能源、交通、航天、金融等方面深化全面战略协作伙伴关系，双方共签署32项合同，涉及金额达250亿美元，涉及的国内公司包括中石油集团、中航工业集团、中国黄金集团和三峡集团等。

TEIC拥有图瓦共和国埃列格斯特地区煤矿开采权，拟实施一系列基础设施项目。中国铁建表示，上述三个项目总承包合同的签订还取决于一系列的条件。

中国铁建A股上周五收报22.11元，最近一个月累计上涨17.48%。(完)

参看公告详情，请点选上海证券交易所 here (发稿 李宏薇; 审校 黄凯)