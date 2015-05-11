国际油市：油价下跌，供应面因素令上涨乏力

更新版 1-美股业绩：通用电气季度获利大增，寄望企业税率大幅调降
路透1月20日 - 通用电气 希望美国总统特朗普上任后大幅调降企业税率，但也预期如果国会推迟修订美国医保法案，旗下医疗设备的美国销售将受挫。
分析师还表示，全球市场基本面预示油价将进一步走软，因为在需求增长放缓之际，仍有大量供应充斥市场。
未来关注订于1400GMT公布的美国5月就业趋势指数。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 王红英/王颖；审校 龚芳 龚芳/戴素萍)
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