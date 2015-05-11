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货币新闻 | 2015年 5月 11日 星期一 08:46 BJT

国际油市：油价下跌，供应面因素令上涨乏力

分析师还表示，全球市场基本面预示油价将进一步走软，因为在需求增长放缓之际，仍有大量供应充斥市场。

未来关注订于1400GMT公布的美国5月就业趋势指数。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 王红英/王颖；审校 龚芳 龚芳/戴素萍)

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