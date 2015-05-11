永安期货：郑商所易盛农期指数冲高回落短期高位承压

以下内容节选自5月11日的《期货日报》：

经过五一小长假的短暂休整，易盛农期指数于周初强势上涨，在创出1118.5点的新高后，呈现冲高回落态势，回吐周初全部涨幅。截至5月8日收盘，易盛农期指数报收于1095.75点，周跌幅为0.51%。

云南糖会总体偏中性，维持前期偏强的基本面，无进一步刺激性消息。本榨季郑糖在减产、进口糖管控、提前收榨等消息的影响下，整体仍将以上涨走势为主，但受累于国际原糖持续低位及技术性阻力压制，郑糖进一步上涨动力略显不足，呈现高位振荡行情，短期内警惕回调风险。

棉花方面，美棉出口订单被取消的消息令美棉承压下行。受其影响，曾一度走高的郑棉随之回落。此外，印度进口纱价走低，港口纱库存居高不下，严重冲击国内纱市场，进一步拖累棉价，预计棉价将维持振荡行情。(完)

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