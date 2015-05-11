中国债市：降息利好有限现券收益率基本持稳，利率互换仅小幅下跌

更新版 1-美股业绩：通用电气季度获利大增，寄望企业税率大幅调降
路透1月20日 - 通用电气 希望美国总统特朗普上任后大幅调降企业税率，但也预期如果国会推迟修订美国医保法案，旗下医疗设备的美国销售将受挫。
路透上海5月11日 - 中国央行周末宣布降息并未明显提振债市，银行间市场周一早盘10年期国开债收益率基本与上周五水平接近，利率互换(IRS)也仅录得3-5个基点(bp)的跌幅。
上海一银行交易员表示，现券收益率在降息后一度下行，但幅度也仅有2个bp左右，几乎可以忽略不计。“(收益率)下去又上来了。”
中国央行周日宣布，自5月11日起下调金融机构存贷款基准利率，其中一年期贷款基准利率下调0.25个百分点至5.1%;一年期存款基准利率下调0.25个百分点至2.25%。同时将金融机构存款利率浮动区间上限由存款基准利率的1.3倍调整为1.5倍。
10年期金融债活跃券种--国开行150210券最新报价 在3.8400%/3.7900%，上周五尾盘为3.8300%/3.7900%。(完) (发稿 李宏薇；审校 林高丽)
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路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。