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货币新闻 | 2015年 5月 11日 星期一 09:20 BJT

中国债市：降息利好有限现券收益率基本持稳，利率互换仅小幅下跌

路透上海5月11日 - 中国央行周末宣布降息并未明显提振债市，银行间市场周一早盘10年期国开债收益率基本与上周五水平接近，利率互换(IRS)也仅录得3-5个基点(bp)的跌幅。

上海一银行交易员表示，现券收益率在降息后一度下行，但幅度也仅有2个bp左右，几乎可以忽略不计。“(收益率)下去又上来了。”

中国央行周日宣布，自5月11日起下调金融机构存贷款基准利率，其中一年期贷款基准利率下调0.25个百分点至5.1%;一年期存款基准利率下调0.25个百分点至2.25%。同时将金融机构存款利率浮动区间上限由存款基准利率的1.3倍调整为1.5倍。

10年期金融债活跃券种--国开行150210券最新报价 在3.8400%/3.7900%，上周五尾盘为3.8300%/3.7900%。(完) (发稿 李宏薇；审校 林高丽)

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