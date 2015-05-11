《路透晚报》--5月11日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国央行：4月疲弱数据促降息如期而至，政策宽松预期不改

4月疲弱的贸易数据辅以低于预期的CPI等数据，终于促成中国央行年内第二次降息如期而至。在并不意外的等待中，面对实体经济下行压力仍大的现实，市场对货币政策的宽松预期仍在，包括继续降息降准。

--中国央行：降息体现货币政策稳健性，政策运用仍有空间--研究局局长

中国央行周日宣布下调存贷款基准利率0.25个百分点，扩大存款利率浮动上限。央行研究局局长陆磊认为，面对经济下行压力，本次利率调整是发挥逆周期宏观调控工具的作用，体现了货币政策的稳健性，目前货币政策量价工具组合的综合运用仍有空间。

--《焦点》中国降息后利率几近市场化，货币市场料成资金价格“定盘星”

经济下行压力和融资贵顽疾迫使中国央行半年来第三次降息，一年期贷款基准利率降至逾二十年低位，同时扩大存款利率浮动上限，标志着存贷款利率的市场化接近大功告成。这次降息后，市场对资金定价的关注将逐步从存款利率过渡到货币市场利率，后者将起“定盘星”作用，甚至是未来央行引导实际利率下行的核心关键指标。

--投行观点：中国5月降息后实际利率有望逐步下行，年内还会降息--瑞银

国际知名投行瑞银最新报告指出，中国刚宣布的降息，不仅可以直接压低名义利率、也将通过需求和预期等渠道支撑通胀。鉴于此，预计未来几个月中国实际利率将逐步下行，从而缓和偿债负担、改善企业现金流，进而帮助增长维持在“合理区间”、控制金融风险。

--投行观点：年内中国再降准降息概率低，定向工具发挥更大作用--摩根大通

中国央行周末降息后，国际投行摩根大通称此次利率下调早于预期，尽管基准情境下预计不会有进一步降息，但也不能完全排除这种可能性。同时进一步下调存款准备金率的可能性也不大，因预期未来资金流出将会减轻且全年贸易顺差将高于去年水平。

--券商观点：中国未来仍有降息空间，本次降息或提高再次降准可能性--方正证券

中国央行周日宣布下调存贷款基准利率0.25个百分点，并扩大存款利率浮动上限。方正证券宏观部发布报告称，未来仍然存在降息空间，并提升了央行下一步降准的可能性。

--中国经济：让潜在风险早暴露对经济提质和转型利大于弊--人民日报

人民日报周一连续刊发经济新常态下怎么办的第三篇评论文章称，中国经济在新常态下早日暴露潜在的风险，尽早显现可能的短板，对于经济的提质增效和转型升级，其实是利大于弊。

【金融】

--中国金融：资产证券化产品应防止监管套利--央行副行长

中国人民银行副行长潘功胜表示，资产支持证券可分散风险、提高流动性，但也可能被市场滥用成为投机和套利工具，引发系统性风险。从长期看，要统筹各类资产证券化产品，防止监管套利。

--中国金融：今年经常项目顺差可能增加，跨境资金流动或震荡加剧--外管局

中国国家外汇管理局周一发布2014年年报，预计中国国际收支仍将呈现“经常项目顺差、资本和金融项下跨境资金双向波动”的新常态。

【固定收益】

--中国公开市场：一级交易商本周可申报正/逆回购及三个月央票需求

业内人士周一透露，中国人民银行公开市场一级交易商本周可继续申报正/逆回购，以及三个月央票需求。其中正回购期限包括14天和28天，逆回购期限仍仅有七天一种。

--中国债市：一年贷款基础利率LPR报价跌25bp至5.05%，周末央行宣布降息

在中国央行周末宣布年内第二次降息后，全国银行间同业拆借中心数据显示，一年期贷款基础利率(Loan Prime Rate，LPR)报价周一下跌25个基点(bp)至5.05%，与降息幅度相同。

--《中国新债预测》国开行五期债定位料多低于二级，中短端需求好于长端

中国国家开发银行周二将招标增发1-10年五期固息债。路透调查显示，央行降息未出市场预期，二级市场除中短端表现尚可外，长端受益有限，预计明日新债也将与现券表现相仿，1/3/5/7/10年品种收益率预测均值分别落在2.97%、3.52%、3.68%、4.07%和3.83%。

--中国债市动态：现券收益率转为小涨IRS收回跌幅，市场淡定看待降息

中国央行周末送出的降息大礼，在银行间债市收效甚微。周一以10年国开债为主的现券收益率在一度微幅下行后转为小涨，利率互换(IRS)则收复稍早跌幅转为持稳，国债期货主力合约双双走低。

--中国货币市场：降息祭出隔夜创逾五年新低，供给愈宽料价格低位或成常态

中国央行周末年内第二次祭出降息大招，银行间资金市场周一回购利率跌幅进一步扩大，隔夜利率更探创逾五年新低；加之新股申购款陆续回流，场内流动性愈发充裕。

--中国债券评级：贷款逾期中澳控股主体评级降至BB，短融6月到期--中诚信

中国中诚信国际信用评级有限责任公司周一公告称，大幅下调中澳控股集团有限公司主体评级，同时调低其发行的短融14中澳控CP001的债项评级，而该期2亿元人民币的短融6月12日就将到期。

--台湾债市：国库署称第三季长债发至多300亿台币，中短券发行视税收调整

台湾国库署周一表示，第三季在资金可调度的情况下，规划8月发行的30年长债发行金额原则上不超过300亿台币，至于二年、五年、10年期等中短期公债每期发行量则可能落在300-400亿台币，视税收是否超征而定。

【外汇】

--中国汇市：人民币早盘微涨周末降息影响有限，美元掉期升水则明显走低

人民币兑美元即期周一早盘微涨，中间价略升，但整体持稳。交易员表示，周末降息对汇市影响有限，人民币逼近6.2100元的两周低点附近后续跌意愿不强，购汇盘仍忌惮该位置附近央行干预可能，短期汇价料延续横盘。

--中国央行：与白俄罗斯续签规模为70亿元人民币双边本币互换协议

中国央行周一称，经国务院批准，于周日（10日）与白俄罗斯共和国国家银行续签了规模为70亿元人民币/16万亿白俄罗斯卢布的双边本币互换协议。协议有效期三年，经双方同意可以展期。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指收升3%创半个月最大单日涨幅，受降息利好刺激

中国股市沪综指周一收升3%创半个月最大单日涨幅。分析师指出，央行年内第二次降息增强投资者信心，虽银行保险等大盘蓝筹板块上涨乏力，但在中小盘个股强劲上扬的赚钱效应推动下，股指出现放量大幅反弹。

--中国新股：新一批20家新股尽数启动发行程序，下周二和周三为申购高峰

中国证监会上周五晚间下发新一批20家新股发行批文，这批新股周一全部刊登招股意向书，启动新股发行程序，网上申购日基本集中在下周二和周三。

--中国汽车：4月汽车销售同比下滑0.5%--中汽协

中国汽车工业协会(CAAM)周一公布，4月全国汽车销售同比下降0.5%，至200万辆，经济增长放缓继续给汽车产业带来压力。

--中港个股：中国铁建与俄罗斯图瓦能源工业公司签订铁路及港口备忘录

中国大型企业走出国门收获连连。继日前在非洲签下巨额订单后，中国铁建周一公告称，与俄罗斯图瓦能源工业公司(TEIC)签署相关铁路及港口项目合作谅解备忘录。

--中国个股：新城控股拟换股吸收合并新城B，为沪市第二例B转A

停牌十个月的新城B上周六公布其与母公司新城发展控股重组方案。新城发展控股全资子公司新城控股拟向除自己以外的新城B所有股东发行A股， 并以换股方式吸收合并新城B，这将是沪市继东电B之后第二例“B转A”案例。

--香港个股：复星国际计划配售新股筹高至12亿美元--销售文件

据路透周一获得的销售文件显示，中国民营投资集团--复星国际计划配售新股筹高至12亿美元。

--中国烟草：5月10日起上调国产和进口卷烟批发价及建议零售价--烟草局