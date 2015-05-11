徽商期货：多重因素拖累郑商所菜粕期货涨势受阻

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
以下内容节选自5月11日的《期货日报》：
当前，全球大豆供应充裕，豆粕、菜粕未来价格走势或受到抑制。加之，沿海油厂开机率渐进回升，水产需求总体依然偏弱，故而需求对菜粕的推动作用较为有限。DDGS、低成本进口大豆陆续到港，菜粕在一定程度上亦受到拖累。
据天下粮仓网统计，截至5月3日当周，全国纳入调查的93家油厂菜籽压榨总量83,720吨，较上周63,280吨增加20,440吨，菜籽压榨开机率亦较上周的14.15%上升4.57个百分点至18.72%。沿海油厂节后纷纷开机，随着时间的推移，油厂开机率将逐步回升。需求方面，由于豆粕菜粕价差处于历史低位水平，以及进口DDGS陆续集中到港，菜粕被大量代替，市场份额受到挤压，加之鱼类养殖效益不佳，水产需求疲弱，故而需求对菜粕行情的推动作用较为有限。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
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