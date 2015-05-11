中国经济：让潜在风险早暴露对经济提质和转型利大于弊--人民日报

事实上，在经济高速增长时期，“一俊遮百丑”，许多矛盾和风险往往被掩盖了起来；而经济增速放缓，下行压力增大，便容易“水落而石出”。从部分行业产能严重过剩，到地方债务风险上升；从小微企业融资难融资贵问题突出，到影子银行膨胀，各类隐性风险逐渐显性化。 更需要重视的是，风险之间具有相互传递性。以产能过剩为例，产品卖不出去，资金就难以回笼；资金流动性变差，还债能力跟不上，就容易造成银行坏账；银行坏账增加，就有可能增大金融风险。环境风险、社会冲突等非经济因素，同样可能传递到经济领域。 有堵更应有疏。发展所产生的问题，只能在发展中予以解决。无论是出台优惠政策，助推企业转型升级，鼓励其“走出去”寻找新蓝海，还是探索推进政府与社会资本合作模式，化解地方政府性债务风险，抑或是疏通货币政策向实体经济的传导渠道，引导金融更好地为实体经济“输氧造血”，只有通过一点一滴的改革、一砖一瓦的发展，才能既熨平短期经济波动，抑制通货膨胀，又促进结构调整和转型升级，将相伴而生的风险逐步稀释化解。（完） (发稿 沈燕; 审校 黄凯)