《交易视点》台债主流券发债空窗期，料窄幅区间盘整--元大宝来证

路透台北5月11日 - 台湾元大宝来证券最新债市日评认为，本周将持续观察美债与全球债市走势，美元及原物料价格是否出现变化；预计美债在这波弹幅修正后将落入新的盘整区间进行整理，但区间上移至2.0%上方。

台湾公债市场方面，五年券104/6期 主流券依然处于发债空窗期，筹码愈趋集中及借券成本压制空方布局，殖利率不易弹升，但向下追价买气也弱，偏向窄幅区间盘整；反观十年券104/5期 发行前交易，殖利率易受到美债走势影响，幅度较大为1.55%-1.65%；而30年公债将在本周二标售，在上次20年券300亿全数标出之下，目前市场较不担心筹码供应问题，预估得标区间为2.33%-2.36%。(完) (整理 高洁如; 审校 杨淑祯)