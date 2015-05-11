《交易视点》台债主流券发债空窗期，料窄幅区间盘整--元大宝来证

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透台北5月11日 - 台湾元大宝来证券最新债市日评认为，本周将持续观察美债与全球债市走势，美元及原物料价格是否出现变化；预计美债在这波弹幅修正后将落入新的盘整区间进行整理，但区间上移至2.0%上方。
台湾公债市场方面，五年券104/6期 主流券依然处于发债空窗期，筹码愈趋集中及借券成本压制空方布局，殖利率不易弹升，但向下追价买气也弱，偏向窄幅区间盘整；反观十年券104/5期 发行前交易，殖利率易受到美债走势影响，幅度较大为1.55%-1.65%；而30年公债将在本周二标售，在上次20年券300亿全数标出之下，目前市场较不担心筹码供应问题，预估得标区间为2.33%-2.36%。(完) (整理 高洁如; 审校 杨淑祯)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。