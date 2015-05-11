期货日报：全球供需改善预期支撑郑棉，后续关注储棉抛售情况

4月初至今，郑棉表现非常惊人，从12800元/吨的低位逐步反弹，量能也随之放大。尤其是4月底，反弹力度加大，持仓量增加一倍多。近两日，在外盘带动下，郑棉出现大幅下跌，笔者认为，郑棉后市仍有上涨动能，但空间有限。

对于本年度棉花供应问题，市场是有分歧的。部分人士认为本年度棉花供应存在缺口，7、8月会出现无棉可用的窘境，这也是促使资金进入棉市做多的因素之一。国内棉花的供应究竟是怎样的情况，我们做个分析。中国棉花信息网调查数据显示，截至3月底，全国棉花商业库存为333万吨，其中新疆商业库存中未出疆的有196万吨，内地有137万吨。另外，预计本年度进口量有50万吨。这样算来，总供给量在380万吨左右。上述数据是从3月底开始计算的，从4月到9月的6个月内，按照国内月均消费60万吨计算，380万吨也足够用到9月底了。所以说，国内棉花供应充足，无需过多忧虑。(完)