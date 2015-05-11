瑞达期货：沪胶持仓显示多空分歧明显，后市行情波动愈加激烈

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
以下内容节选自5月11日的《期货日报》：
经过三个交易日的回调整理，5月8日，沪胶主力1509合约开盘短暂下探后，在14500元/吨一线得到支撑，多头强势介入令期价快速回抽。此后，伴随着成交量的放大，多空双方展开激烈争夺。时至午盘，多空相继减仓，期价在小区间内振荡运行。
交易所多空持仓前20席位的数据显示，当日1509合约多空均出现明显减仓，相比之下，空头减仓幅度更大。当日多头减持1559张，空头减持2355张，实现净空单20368张。同时，我们发现，多空主力继续增仓的意愿均较弱。不过，在减仓行为上，多头整体幅度偏小，且显得较为均衡，而空头减仓差异较大。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
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