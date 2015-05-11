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亚洲 | 2015年 5月 11日 星期一 08:51 BJT

《交易视点》投资盘在台债殖利率弹升中并未退缩--群益金鼎证券

路透台北5月11日 - 台湾群益金鼎证券最新债市日评认为，国际债市短线预料震荡加剧，台债预期随之波动，但这波利率弹升过程中见到投资盘并未退缩，停损压力也不大，不易看到利率明显上升。

预估五年券104/6期 区间1.00-1.07%，十年券104/5增额发行券 区间1.57-1.66%。

IRS利率(利率交换)跟随债券利率反转跳空下跌。二年成交1.0%，三年成交1.12~1.125%，五年成交1.33-1.34%。(完)。 (整理 高洁如; 审校 黄凯)

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