《交易视点》投资盘在台债殖利率弹升中并未退缩--群益金鼎证券

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透台北5月11日 - 台湾群益金鼎证券最新债市日评认为，国际债市短线预料震荡加剧，台债预期随之波动，但这波利率弹升过程中见到投资盘并未退缩，停损压力也不大，不易看到利率明显上升。
预估五年券104/6期 区间1.00-1.07%，十年券104/5增额发行券 区间1.57-1.66%。
IRS利率(利率交换)跟随债券利率反转跳空下跌。二年成交1.0%，三年成交1.12~1.125%，五年成交1.33-1.34%。(完)。 (整理 高洁如; 审校 黄凯)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。