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亚洲 | 2015年 5月 25日 星期一 08:45 BJT

《交易视点》台债将等待10年增额券标售结果--群益金鼎证券

路透台北5月25日 - 台湾群益金鼎证券最新债市日评认为，今日台债市场将等待十年增额券104/5期 标售结果，1.54-1.56%属中性水准，整体行情中性偏多。五年券104/9期 区间1.00-1.03%，十年增额券104/5期区间1.53-1.57%。

IRS(利率交换)市场利率随现货下跌。一年成交0.9025%，三年成交1.09%，五年成交1.305-1.315%。(完) (整理 高洁如; 审校 杨淑祯)

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