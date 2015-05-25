《交易视点》台债将等待10年增额券标售结果--群益金鼎证券

《全球主要央行会议预告》--2017年1月-12月
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (整理 李爽 审校 蔡美珍)
路透台北5月25日 - 台湾群益金鼎证券最新债市日评认为，今日台债市场将等待十年增额券104/5期 标售结果，1.54-1.56%属中性水准，整体行情中性偏多。五年券104/9期 区间1.00-1.03%，十年增额券104/5期区间1.53-1.57%。
IRS(利率交换)市场利率随现货下跌。一年成交0.9025%，三年成交1.09%，五年成交1.305-1.315%。(完) (整理 高洁如; 审校 杨淑祯)
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路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。