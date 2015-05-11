路透基点：工行伦敦分行签署10亿美元贷款--TRLPC

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透伦敦5月8日 - 中国工商银行伦敦分行在一份声明中称，该行已经签署10亿美元两年期和三年期贷款。
这笔交易由莱斯银行商业银行部门负责协调，筹得资金将用于一般公司用途。
该子弹式贷款包括5.5亿美元两年期贷款，利率为较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码60个基点；以及4.5亿美元三年期贷款，利率为较LIBOR加码80个基点。
这笔融资交易是向工行的一些关系银行发起的。
贷款交易在联贷阶段获得大幅超额认贷，而且规模从最初的5亿美元提高至10亿美元。尽管贷款规模提高，但银行承贷金额仍小于认贷金额。(完)
(编译 杜明霞；审校 白云)
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