路透基点：工行伦敦分行签署10亿美元贷款--TRLPC

路透伦敦5月8日 - 中国工商银行伦敦分行在一份声明中称，该行已经签署10亿美元两年期和三年期贷款。

这笔交易由莱斯银行商业银行部门负责协调，筹得资金将用于一般公司用途。

该子弹式贷款包括5.5亿美元两年期贷款，利率为较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码60个基点；以及4.5亿美元三年期贷款，利率为较LIBOR加码80个基点。

这笔融资交易是向工行的一些关系银行发起的。

贷款交易在联贷阶段获得大幅超额认贷，而且规模从最初的5亿美元提高至10亿美元。尽管贷款规模提高，但银行承贷金额仍小于认贷金额。(完)