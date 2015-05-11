《中国报摘》--其他报纸重要消息5月11日

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
**上海证券报**
--工信部网站最新披露，4月中国新能源汽车产量同比增长1.5倍；1至4月，新能源汽车同比增长近三倍。行业人士认为，在政策持续加码下，今年新能源汽车将继续加速普及；随之而来的是，跨界掘金新能源汽车产业链的上市公司也越来越多。
**证券时报**
--日前平安银行 太原分行正式开业，这是该行在全国开设的第44家分行，也是今年以来成立的第二家省级分行。平安银行表示，未来三年内，将通过产业基金等创新金融服务手段，投入超过1,000亿元支持山西经济转型。
**第一财经日报**
--近日，阿里巴巴 斥资5,600万美元收购了美国电商公司Zulily 9%股份，此举将帮助阿里巴巴开拓美国市场。记者向阿里巴巴内部相关人士确定了这一入股消息，对方称，相关信息已在近日提交给美国证券交易委员会(SEC)的文件中公开提及。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。