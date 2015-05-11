《中国报摘》--其他报纸重要消息5月11日

**上海证券报**

--工信部网站最新披露，4月中国新能源汽车产量同比增长1.5倍；1至4月，新能源汽车同比增长近三倍。行业人士认为，在政策持续加码下，今年新能源汽车将继续加速普及；随之而来的是，跨界掘金新能源汽车产业链的上市公司也越来越多。

**证券时报**

--日前平安银行 太原分行正式开业，这是该行在全国开设的第44家分行，也是今年以来成立的第二家省级分行。平安银行表示，未来三年内，将通过产业基金等创新金融服务手段，投入超过1,000亿元支持山西经济转型。

**第一财经日报**

--近日，阿里巴巴 斥资5,600万美元收购了美国电商公司Zulily 9%股份，此举将帮助阿里巴巴开拓美国市场。记者向阿里巴巴内部相关人士确定了这一入股消息，对方称，相关信息已在近日提交给美国证券交易委员会(SEC)的文件中公开提及。(完)