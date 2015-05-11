中国企业：古巴称正在与华为就电信业务进行深入谈判

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透墨西哥里维埃拉玛雅5月8日 - 古巴财长Lina Pedraza周五表示，古巴正在与中国电信设备公司华为在古巴开展更多生意进行深入谈判。
“有许多家公司都在进行协商。就在昨天我跟一位与我们合作的商人在一起，他与我们谈了很长时间。顺便提下他是中国人，”Pedraza在墨西哥举行的世界经济论坛间隙说道。
“他正在与一家古巴公司进行非常深入的谈判，”Pedraza补充说。
在被问及这位中国商人是否为华为工作时，Pedraza回答：“是的”。
华为发言人没有立即回覆路透征询评论的要求。
Pedraza还补充称，古巴电信行业将向所有外资企业开放，但也指出古巴希望避免“互联网的负面部分”。(完) (编译 白云; 审校 许娜)
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路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。