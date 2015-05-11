《独家新闻》西门子收购Dresser-Rand料获得欧盟无条件批准--消息

更新版 1-美股业绩：通用电气季度获利大增，寄望企业税率大幅调降
路透1月20日 - 通用电气 希望美国总统特朗普上任后大幅调降企业税率，但也预期如果国会推迟修订美国医保法案，旗下医疗设备的美国销售将受挫。
路透布鲁塞尔5月8日 - 两位知情人士周五透露，德国西门子 以76亿美元收购美国油田设备生产商Dresser-Rand 的交易，料获得欧盟无条件批准。
此项并购交易是西门子历史上规模最大的一次，将巩固该公司在美国的地位，并促进美国页岩勘探迅速发展，同时让西门子进一步追赶对手美国通用电气(奇异,GE) 。
欧盟执委会2月对该交易展开全面调查，警告称交易可能削弱竞争，推高价格。执委会并称，在涡轮压缩机及其驱动引擎领域，合并后的公司将只与通用电气进行竞争。
此类担忧通常会施压合并公司做出让步，如出售重叠资产，或者允许同行更容易使用其技术或专利，以便缓解监管疑虑。
其他消息人士表示，西门子指出生产其他用途压缩机的其他企业与其也存在竞争，试图以此来减轻监管层担忧。
消息人士称，欧盟执委会尚未向西门子发出所谓的异议声明。“这意味着无条件许可，”其中一位消息人士说。
欧盟执委会和西门子拒绝置评。欧盟反垄断当局做出决定的最后期限为7月24日。(完) (编译 王兴亚；审校 杜明霞)
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