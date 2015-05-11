《香港报摘》--其他报纸重要消息5月11日

* 明报：

--酷派 常务副总裁兼财务总监蒋超表示，由于网上销售的手机定价偏低，预料公司今年毛利率将会受压，公司正计划由手机商转型至软件商，预期销售作业系统及预设软件等营业额，未来将超越销售手机的收入。

* 苹果日报：

--获得前财政司司长梁锦松入股的月租储物箱供应商Boxful，其创办人张迅豪称，有别于传统迷你仓的按尺数收费，Boxful的收费是以箱子数量计算，标准箱每月收费49港元，截至今年3月底已经发展至2,000个箱。

* 东方日报：

--港交所 上市委员会今天将举行政策会议讨论不同投票权架构的咨询总结，港交所争取尽快落实第二轮谘询，不过据市场消息指出，内地交易所正积极研究解决VIE（可变利益实体）架构企业回归A股上市存在的技术障碍，并已接触部分大型科网股。

* 星岛日报：

--内地楼市新政实施后，市场持续回暖，恒大地产 4月物业合约销售录得创新高的151.2亿元人民币，并按年增长8.9%，而首4个月的销售相当于全年目标逾30%。

* 大公报：

--中国B2B网站营运商慧聪网 宣布发行近1.56亿股新股，占扩大后股本18.91%，发行价为8.5港元，所得款项用作收购代价。(完)