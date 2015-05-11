香港个股：信义光能寻求银团贷款及可换股债券融资逾26亿港元

路透香港5月11日 - 中国太阳能玻璃生产商--信义光能 称，该公司正在寻求银团贷款及可换股债券融资逾26亿港元。

信义光能在联交所一份声明中称，已委托香港上海汇丰银行就公司旗下太阳能发电场项目进行金额最多20亿港元的银团贷款融资，同时就发行金额最多8,000万美元的可换股债券与主要股东信义玻璃 进行商讨。

该公司此前完成安徽省两个总装机容量250兆瓦以及福建省30兆瓦的太阳能发电场项目，预计今年前底完成580兆瓦太阳能发电场项目，并将继续物色在中国物色新项目。

信义光能于今年3月发行新股集资近12亿港元，用作集团太阳能发电场项目及于马来西亚的太阳能玻璃厂房的资本开支及一般营运资金。

信义玻璃持有信义光能27.22%已发行股份。

信义光能上周五收报2.87港元，过去一个月累计涨逾6%。（完）

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