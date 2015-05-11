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亚洲 | 2015年 5月 11日 星期一 09:20 BJT

《全球汇市》美元持稳因美国就业数据喜忧参半，英镑守在高位

英镑兑美元 报1.5435美元，上周五尾盘大涨逾1%至两个月高位1.5523美元。

英国首相卡梅伦周五横扫对手赢得大选胜利，保守党在议会占据绝对多数席位，令反对党工党望尘莫及，也让原本预测大选结果为几十年来最接近一次的人士感到迷惑不解。

新西兰元仍承压，该国央行上个月暗示，如果经济放缓且通胀维持在低位，可能会降息。新西兰元兑美元 下跌1%，触及一个月低位0.7408美元。

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1159 1.1203 -0.39 -7.75 1.2097

美元/日圆 119.79 119.79 +0.00 +0.09 119.68

欧元/日圆 133.67 134.20 -0.39 -7.67 144.78

美元/瑞郎 0.9327 0.9308 +0.20 -6.18 0.9941

英镑/美元 1.5421 1.5454 -0.21 -0.98 1.5573

美元/加元 1.2100 1.2068 +0.27 +4.15 1.1618

澳元/美元 0.7907 0.7927 -0.25 -3.20 0.8168

新西兰元/美元 0.7407 0.7486 -1.06 -5.00 0.7797

澳元/日圆 94.720 94.960 -0.25 -3.10 97.750

新西兰元/日圆 88.730 89.670 -1.05 -4.91 93.310

英镑/日圆 184.73 185.12 -0.21 -0.89 186.38

澳元/新西兰元 1.0668 1.0578 +0.85 +1.90 1.0469

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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全部现汇报价 (编译 白云/杜明霞/李爽/戴素萍 审校 张荻/龚芳/郑茵)

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