全球金市：金价连续第二个交易日小涨，受美非农就业数据影响

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
该数据提振了黄金作为避险资产的需求，同时削弱了有关美联储可能在6月份政策会议上加息的预期。
不过，非农就业数据中其他指标喜忧参半。失业率降至近七年低点，表明经济在第二季度初表现强劲，这可能使市场继续认为美联储将在今年稍晚加息，从而抑制金价涨幅。
投资者人气依然偏空。全球最大的黄金上市交易基金(ETF)SPDR Gold Trust 的持仓量周五下降1.45%至728.33吨，为今年以来的最大单日降幅。
商品期货交易委员会(CFTC)周五的数据显示，对冲基金和投资基金在截止5月5日的当周减持黄金多仓。
投资者周一将关注中国金价在降息后的走势，以便从中寻找交投线索。中国央行在周末降息，这是六个月来的第三次。
投资者也将重点关注股市和汇市对降息的反应。股市上涨将抑制黄金需求。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 刘秀红/汪红英；审校 龚芳/郑茵)
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