香港个股：复星国际计划配售新股筹高至12亿美元--销售文件

更新版 1-美股业绩：通用电气季度获利大增，寄望企业税率大幅调降
路透1月20日 - 通用电气 希望美国总统特朗普上任后大幅调降企业税率，但也预期如果国会推迟修订美国医保法案，旗下医疗设备的美国销售将受挫。
路透香港5月11日 - 据路透周一获得的销售文件显示，中国民营投资集团--复星国际 计划配售新股筹高至12亿美元。
文件显示，配售价为每股19.48-20.32港元，较上周五收市价20.95港元折让3-7%。
花旗 、高盛 、恒利证券、摩根士丹利 、瑞银 以及联昌证券担任是次配售的联席账簿管理人。
复星国际今早停牌，暂未获悉原因。（完）
(记者 Elzio Barreto/雷美珍；; 审校 杨淑祯)
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路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。