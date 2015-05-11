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货币新闻 | 2015年 5月 11日 星期一 09:50 BJT

香港个股：复星国际计划配售新股筹高至12亿美元--销售文件

路透香港5月11日 - 据路透周一获得的销售文件显示，中国民营投资集团--复星国际 计划配售新股筹高至12亿美元。

文件显示，配售价为每股19.48-20.32港元，较上周五收市价20.95港元折让3-7%。

花旗 、高盛 、恒利证券、摩根士丹利 、瑞银 以及联昌证券担任是次配售的联席账簿管理人。

复星国际今早停牌，暂未获悉原因。（完）

(记者 Elzio Barreto/雷美珍；; 审校 杨淑祯)

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