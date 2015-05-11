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货币新闻 | 2015年 5月 11日 星期一 09:40 BJT

芝加哥期市：大豆期货上涨，中国降息提振需求预期

7月玉米合约 跌0.14%报每蒲式耳3.62-1/2美元，上日涨0.42%。
    
    在中国央行周日宣布降息并继续扩大利率浮动上限最高至1.5倍后，
央行研究局首席经济学家马骏表示，从宏观层面上看，由于经济面临较大
下行压力，有必要通过降低名义利率来达到降低实际利率、稳定投资增长
的目的。 
    
    Wheat Quality Council作物巡查团估计，2015年堪萨斯冬小麦产量
应会低于平均水准，因受干旱、低温和作物疾的影响。
    
    硬红冬小麦产量料达2.885亿蒲式耳，超过去年美国农业部官方公布
的产量2.464亿蒲式耳，但低于巡查团五年预估均值3.136亿。
    
    --------------------------------0108GMT---------------------
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      合约          价格     变动   涨跌%     两日       30日   
 RSI
                                              涨跌%    移动均值
    CBOT小麦       479.25    -2.25  -0.47%    +1.37%     495.46 
  46
    CBOT玉米       362.50    -0.50  -0.14%    +0.28%     374.93 
  38
    CBOT大豆       979.25     3.00  +0.31%    +0.44%     974.22 
  55
    CBOT稻米        $9.76    $0.02  +0.21%    +0.67%     $10.38 
  26
    美国原油       $59.25   -$0.14  -0.24%    -0.24%     $55.76 
  59
    汇率
    欧元/美元      $1.115  -$0.005  -0.45%    -0.99%
    美元/澳元       0.790   -0.003  -0.34%    -0.05%

    附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米
为美元/英担。(完)
    
        
    CBOT大豆           CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米           CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦           CBOT小麦持仓       
    ICE棉花            ICE棉花持仓        
    ICE软性商品        谷物期货          
    橡胶市场报导       马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶      <0#SNR:>   泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶     <0#JRU:>   印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶   <0#SRU:>   马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶      <0#ARU:>   新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>

 (编译 杜明霞/李爽  审校 白云/许娜)

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