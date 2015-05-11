芝加哥期市：大豆期货上涨，中国降息提振需求预期

7月玉米合约 跌0.14%报每蒲式耳3.62-1/2美元，上日涨0.42%。 在中国央行周日宣布降息并继续扩大利率浮动上限最高至1.5倍后， 央行研究局首席经济学家马骏表示，从宏观层面上看，由于经济面临较大 下行压力，有必要通过降低名义利率来达到降低实际利率、稳定投资增长 的目的。 Wheat Quality Council作物巡查团估计，2015年堪萨斯冬小麦产量 应会低于平均水准，因受干旱、低温和作物疾的影响。 硬红冬小麦产量料达2.885亿蒲式耳，超过去年美国农业部官方公布 的产量2.464亿蒲式耳，但低于巡查团五年预估均值3.136亿。 --------------------------------0108GMT--------------------- -- 合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI 涨跌% 移动均值 CBOT小麦 479.25 -2.25 -0.47% +1.37% 495.46 46 CBOT玉米 362.50 -0.50 -0.14% +0.28% 374.93 38 CBOT大豆 979.25 3.00 +0.31% +0.44% 974.22 55 CBOT稻米 $9.76 $0.02 +0.21% +0.67% $10.38 26 美国原油 $59.25 -$0.14 -0.24% -0.24% $55.76 59 汇率 欧元/美元 $1.115 -$0.005 -0.45% -0.99% 美元/澳元 0.790 -0.003 -0.34% -0.05% 附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米 为美元/英担。(完) CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 杜明霞/李爽 审校 白云/许娜)