券商观点：中国宽松料加码，下次降息或取消存款利率上限--国泰君安

路透北京5月11日 - 中国央行周日宣布下调存贷款基准利率0.25个百分点，并扩大存款利率浮动上限。中国券商--国泰君安最新报告认为，央行本次降息说明宽松加码，未来取消存贷比利于进一步降低利率，同时物价保持低位，为货币宽松留出空间。

该券商并预计，结合取消贷款利率上限经验，预计下一次降息可能取消存款利率上限。

中国央行宣布，自5月11日起下调金融机构一年期存贷款基准利率0.25个百分点，同时将金融机构存款利率浮动区间上限由存款基准利率的1.3倍调整为1.5倍。

以下为国泰君安报告要点摘要：

--央行510降息，虽不QE，但宽松加码。

降息在预期内，源于经济下行压力大、地方债务置换等。430政治局会议和央行一季度报告确认了经济下行压力大，近期PMI下行、出口大跌，物价处于低位，企业融资成本高，为货币政策宽松提供了空间。近期猪价和大宗反弹缓解通缩，尚不构成对货币政策的制约。

2014年2季度房地产长周期拐点出现以来，经济在加速探底，而非如官方数据那样平稳运行，目前微观观察到的经济增速可能在5%-6%之间。万亿地方债务开始替换，降息有利于降低利息成本。

--未来存贷比取消将减小拉存款压力，有利于进一步降低利率

媒体报导银监会将用一年时间推进《商业银行法》的修订，其中，贷款余额与存款余额的比例不得超过75%的存贷比规定或将取消。存贷比考核推升银行高息揽储，尤其造成利率季末大幅波动，在利率市场化即将完成时将更成掣肘，未来取消存贷比将有利于融资成本下降，合意贷款等其他指标将被采用。

--人民币有效汇率升值，物价保持低位，为货币宽松留空间

3月末，人民币对美元汇率中间价为6.1422元，比上年末贬值0.38%。根据国际清算银行的计算，2015年第一季度，人民币名义有效汇率升值3.74%，实际有效汇率升值4.20%，以致出口大跌，4月出口同比-6.4%，1-4月1.6%。在经济低迷、大宗商品价格低位盘整、小猪周期等背景下，物价保持低位运行的概率较大，为货币宽松留下空间。

--政策：预计宽松加码，下一次降息可能取消存款利率上限

报告虽称目前无须以量化宽松的方式大幅扩张流动性水平，但同时报告在430政治局会议之后再次确认经济面临下行调整的压力，预计强改革+宽货币。报告提到地方债务置换推动国债收益率上升，媒体报导称可能采用定向+公开模式，其中置换银行贷款的部分将定向发行给当初的贷款银行，预计未来还将全面推进抵押再贷款、信贷资产证券化等，注入新流动性与盘活存量相结合，以缓解长端利率的上升。

预计再降一次息，将取消存款利率上限。此次降息结合利率市场化将存款利率浮动区间的上限由基准利率的1.3倍调整为1.5倍。央行提出“加快推出面向企业和个人的大额存单，不断拓宽金融机构自主定价空间，积极推进利率市场化改革”。结合取消贷款利率上限经验，预计下一次降息可能取消存款利率上限。