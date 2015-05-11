澳洲数据：4月企业信心指数持平于正3，现况指数降至正4

“在信心明显提升之前，难以看到经济持续复苏取得进展--迄今为止降息似乎还未见到太多效果，观察一下本周的联邦预算情况如何会非常有趣，”NAB首席经济学家Alan Oster说。

4月企业营收指标回落1个点至正10，但仍处于相对强劲水准；盈利指标回落3个点至正5。雇佣指标跌2个点至负2，订单预测指标持平于负1。

4月资本支出指标跌3个点至正6，不过仍高于长期平均水平。

劳动力成本和物价指标在4月仍然保持疲弱，暗示如有必要进一步放宽政策，通胀不会成为障碍。

“虽然仍有进一步降息的可能，但近期经济改善暗示，澳洲央行会暂停一段时间，”Oster说。(完)