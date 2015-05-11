澳洲数据：4月企业信心指数持平于正3，现况指数降至正4

更新版 1-美股业绩：通用电气季度获利大增，寄望企业税率大幅调降
路透1月20日 - 通用电气 希望美国总统特朗普上任后大幅调降企业税率，但也预期如果国会推迟修订美国医保法案，旗下医疗设备的美国销售将受挫。
“在信心明显提升之前，难以看到经济持续复苏取得进展--迄今为止降息似乎还未见到太多效果，观察一下本周的联邦预算情况如何会非常有趣，”NAB首席经济学家Alan Oster说。
4月企业营收指标回落1个点至正10，但仍处于相对强劲水准；盈利指标回落3个点至正5。雇佣指标跌2个点至负2，订单预测指标持平于负1。
4月资本支出指标跌3个点至正6，不过仍高于长期平均水平。
劳动力成本和物价指标在4月仍然保持疲弱，暗示如有必要进一步放宽政策，通胀不会成为障碍。
“虽然仍有进一步降息的可能，但近期经济改善暗示，澳洲央行会暂停一段时间，”Oster说。(完)
(编译 戴素萍/郑茵 审校 龚芳/白云)
路透1月20日 - 通用电气 希望美国总统特朗普上任后大幅调降企业税率，但也预期如果国会推迟修订美国医保法案，旗下医疗设备的美国销售将受挫。
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。