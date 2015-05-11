《台湾新债预测》30年期104/8公债得标利率料落在2.35-2.39%

* 标售标的：104/8期30年公债

* 标售时间：周二(12日)

* 标售金额：预估300亿台币

* 预测中值：2.35-2.39%

* 受访机构：10家

路透台北5月11日 - 台湾财政部周二将标售30年期公债104/8 。路透调查显示，虽然国际债仍让寿险对长券兴趣缺缺，不过104/8是上半年最后一期长债，且发行量仅300亿台币，在补券需求带动下，预计该期公债得标利率落在2.35-2.39%间，且不排除靠向2.35%。

路透周一访谈10家金融机构，包括六家寿险、三家银行、一家证券，市场预估中值为2.35-2.39%，大区间则在2.35-2.40%。

〞这是上半年最后一期长债，只有300亿，消化筹码没问题。〞一家大型寿险公司交易员说。

本次104/8期公债预计标售300亿台币，天期为30年期，周五(15日)发行。前次标售同天期公债104/4期仅标出310.003亿台币，财政部在2.40%截标。

以下为交易员观点整理：

--筹码只有300亿台币，这次与10年券的利差应该会从逾80基点缩至70-80点。

--第二季台币债只有少数公司债、金融债发行，公债相较之下是有竞争力。

--寿险第二季还是有补券需求，若此时不补，下半年的压力较大。

--美国升息时程预期延后，台湾景气复苏力道不足，且第二季台股表现将较弱，债市殖利率不易弹升。

--美债殖利率近期弹升，且国际债利率较高，台债若要吸引寿险买单，殖利率不能太低。

相关报价：

--本地时间11:23，104/8期公债发行前交易首见成交在2.35%。

以下为各金融机构的预期区间：

金融机构 区间低位 区间高位

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大型证券一 2.35 2.40

大型银行一 2.35 2.40

大型银行二 2.36 2.38

大型银行三 2.35 2.38

大型寿险一 2.35 2.40

大型寿险二 2.37 2.39

大型寿险三 2.35 2.40

中型寿险一 2.38 2.40

中型寿险二 2.35 2.40

中型寿险三 2.35 2.38

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中 值 2.35 2.39(完)