中俄关系：中俄签署价值250亿美元协议，加深两国关系

更新版 1-美股业绩：通用电气季度获利大增，寄望企业税率大幅调降
路透1月20日 - 通用电气 希望美国总统特朗普上任后大幅调降企业税率，但也预期如果国会推迟修订美国医保法案，旗下医疗设备的美国销售将受挫。
俄罗斯直接投资基金(Russian Direct Investment Fund)执行长Kirill Dmitriev对路透表示，未来三年俄罗斯企业最多可能得到250亿美元。
双方同意推出20亿美元的投资基金，锁定农业项目进行投资。俄罗斯联邦储蓄银行(Sberbank) 并与中国国家开发银行 签署60亿元人民币信用额度协议。
俄罗斯交通部长Maxim Sokolov表示，两国将在连结莫斯科和喀山之间的铁路方面投资1万亿卢布(197亿美元)，预计将在2020年前完工。普京曾表示，中国的投资约在3,000亿卢布。
尽管双方关系正在改善，但从中国方面取得资金的进展，却未如一些俄罗斯官员所希望的那样顺遂，而且两国的关系仍存有芥蒂。(完) (编译 汪红英/戴素萍 审校 王颖/杜明霞)
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路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。