中俄关系：中俄签署价值250亿美元协议，加深两国关系

俄罗斯直接投资基金(Russian Direct Investment Fund)执行长Kirill Dmitriev对路透表示，未来三年俄罗斯企业最多可能得到250亿美元。

双方同意推出20亿美元的投资基金，锁定农业项目进行投资。俄罗斯联邦储蓄银行(Sberbank) 并与中国国家开发银行 签署60亿元人民币信用额度协议。

俄罗斯交通部长Maxim Sokolov表示，两国将在连结莫斯科和喀山之间的铁路方面投资1万亿卢布(197亿美元)，预计将在2020年前完工。普京曾表示，中国的投资约在3,000亿卢布。