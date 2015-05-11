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货币新闻 | 2015年 5月 11日 星期一 10:31 BJT

中俄关系：中俄签署价值250亿美元协议，加深两国关系

俄罗斯直接投资基金(Russian Direct Investment Fund)执行长Kirill Dmitriev对路透表示，未来三年俄罗斯企业最多可能得到250亿美元。

双方同意推出20亿美元的投资基金，锁定农业项目进行投资。俄罗斯联邦储蓄银行(Sberbank) 并与中国国家开发银行 签署60亿元人民币信用额度协议。

俄罗斯交通部长Maxim Sokolov表示，两国将在连结莫斯科和喀山之间的铁路方面投资1万亿卢布(197亿美元)，预计将在2020年前完工。普京曾表示，中国的投资约在3,000亿卢布。

尽管双方关系正在改善，但从中国方面取得资金的进展，却未如一些俄罗斯官员所希望的那样顺遂，而且两国的关系仍存有芥蒂。(完) (编译 汪红英/戴素萍 审校 王颖/杜明霞)

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