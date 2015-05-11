《交易视点》中国降息如期而至，建议了结长债转向中短品种--中信证券

路透上海5月11日 - 中国中信证券 固定收益部最新债券市场周报称，随着中国降息如期而至，加上最近两周海外主要国家的长端收益率普遍回调，建议投资者顺势了结长期限品种。

在经济形势不容乐观的背景下，二季度将维持流动性充裕，可以择机将部分仓位移到中短期品种，结合高杠杆的票息策略将在二季度有不错的回报； 对配置型机构而言，国开债的配置价值较低，建议考虑长期限的非国开金融债。

前瞻地看，经济增长内外交困，物价面临进一步走低的可能。

政策方面，受前期大幅度降准的影响，目前银行间资金供给异常宽裕，虽然央行在一季度货币政策执行报告中明确不会采用QE的方式对融资主体提供流动性支持，但周末央行宣布下调存贷款基准利率25bp，显示在经济下行压力加大、物价持续走低的情况下，央行仍有意推动融资成本下行。

**外需下行压力显现**

4月份出口增速从上月-15.0%附近回升至-6.4%附近，尽管较3月份跌幅显着收窄，但这主要受到基数的影响，与一季度整体相比较更为客观可信。

受到人民币实际汇率升值的滞后影响，今年一季度出口增速回落至5%附近，而4月份出口增速仅为-6.4%，呈现继续走弱的态势，这与今年以来人民币汇率持续走强密切相关，预计整个二季度出口都将呈现疲软态势。

**物价仍有下滑风险**

4月份CPI同比增速较上月小幅上涨0.1个百分点至1.5%，基本符合我们的预期，低于市场的预期。

从环比看，食品价格环比下跌0.9%，主要是受鲜活食品价格下降的影响，气温回升，鲜果和鲜菜大量上市，价格分别比3月份下降3.5%和3.2%；非食品价格涨幅符合季节性规律，旅游和衣着的价格季节性上涨明显。

4月份PPI同比与上月持平于-4.6%，环比下降0.3%，降幅比上月有所扩大，主要是受石油加工产品价格由升转降及煤炭开采和洗选价格降幅扩大的影响。

前瞻地看，由于货币增速和经济增速持续下滑，通胀上行压力有限，未来仍有下滑风险。如果宽松政策没有及时跟进，预计5月份之后CPI将再次降至1%附近，PPI低位运行的可能性较大。

**降息如期而至**

央行决定自5月11日起下调存贷款基准利率0.25%，并将存款利率的最高上浮比例从1.3上调至1.5。

1、此次进一步下调存贷款基准利率，目的就是在经济下行压力较大、物价涨幅回落、实际利率偏高的背景下，进一步推动社会融资成本下行，支持实体经济持续健康发展。

2、此次降息再次配套利率市场化改革，存款利率浮动区间上限由1.3倍扩大至1.5倍，降息对银行资金成本下降的帮助可能较为有限。

3、政治局会议要求疏通货币政策向实体经济的传导渠道，一季度货币政策执行报告再次强调，未来定向货币政策推出的可能性很大，主要针对三农小微、地方债、一带一路等；未来3个月CPI可能将从目前1.5%左右下行至1.0%附近，给进一步降息留出空间。

4、市场普遍对降息政策有预期，长端收益率下行幅度可能有限。(完)