中国企业：绿地集团寻觅更多加拿大项目，力图拓展加国市场

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透多伦多5月8日 - 中国绿地集团在多伦多市中心的一座高层酒店公寓项目周五破土动工；这家有国企背景的中资房地产开发商表示，公司正在寻求进一步拓展加拿大业务。
绿地去年曾表示要加速海外扩张步伐，重点放在发达国家的一线城市。
绿地(加拿大)的总经理Henry Cao表示，作为中国第二大住宅地产开发商，公司正在多伦多寻找更多“中等规模”项目，类似于多伦多商业区在建的造价介于3.5亿-4亿加元的酒店公寓项目。
“我们正在多伦多考察潜在机会，也正在蒙特利尔、温哥华和卡尔加里等其他城市展开初步探索，”Cao在多伦多双塔酒店公寓项目King Blue奠基仪式后接受采访时表示。
虽然绿地将成为这家Primus品牌酒店公寓的100%业主经营人，但Cao表示，绿地也将考虑在其他加拿大项目中引进合伙人，包括少数参股的形式。
“我们对所有交易结构都持开放的态度，”他说。(完) (编译 王颖；审校 龚芳)
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路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。