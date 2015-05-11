港报社评：借《国安法》了解北京对普选的态度--信报5月11日

全国人大常委会日前审议《国家安全法》草案，审议稿中提及香港、澳门甚至台湾，是否意味着相关法律将会涵盖「一个中国、各自表述」的海峡两岸？是否适用于「一国两制」之下的香港？草案第十一条写明：「中华人民共和国公民、一切国家机关和武装力量、各政党和各人民团体、企业事业组织和社会组织，都有维护国家安全的责任和义务。中国的主权和领土完整不容分割。维护国家主权、统一和领土完整是包括港澳同胞和台湾同胞在内的全体中国人民的共同义务。」

基本法委员会副主任梁爱诗认为，《国安法》提及香港和澳门的部分不是「新事物」，也不是要特别箝制和压迫香港，只是表明香港是国家一部分，并且港澳市民有责任维护国家安全，这早已写在国家宪法内。梁爱诗又说，《国安法》是全国人大通过的法律，若要在香港实施，必须通过《基本法》附件三引入，即特区政府进行本地立法，届时会谘询市民，市民有足够时间表达意见，况且《国安法》仍未获人大常委会通过，市民没必要过度担心或疑虑。

关于《国安法》适用于香港的问题，前不久引起舆论一阵骚动，说是一阵恐慌亦不为过，主要源于一小撮建制派人士，监于《基本法》二十三条迟迟未立法，「爱国心切」之下提出「北法南调」的非常手段，建议引入《国安法》维护国家主权之余，同时防范类似去年历时七十九日的占领运动历史重演，以及遏制港独思潮的兴起。由于这种手段确实非比寻常，一来是国内仍未立法，二来是不符「港人治港、高度自治」的法律原则，连大部分主流建制派亦不以为然，所以这建议不旋踵即销声匿迹。

按照梁爱诗的讲法，《国安法》适用于香港的可能性相当低，实在毋须杞人忧天；尽管如此，适逢政改方案悬而未决，不知最终是通过还是否决，香港市民仍可透过《国安法》的审议，尝试了解一下北京的思维。提及香港的的另一条草案，第三十六条如是说：「地方各级人民代表大会和县级以上地方各级人民代表大会常务委员会在本行政区域内，保证国家安全法律法规的遵守和执行。地方各级人民政府依照法律法规规定管理本行政区域内的国家安全工作。香港特别行政区、澳门特别行政区应当履行维护国家安全的责任。」这是中央政府对地方特别行政区政府，包括港澳政府发出明确的指令性要求。

政改方案的主要争拗点之一是「特首候选人设限」，即是泛民主派阵营所不满的「筛选」，北京想方设法把不是爱国爱港的人士剔除于特首候选人名单之外，套用全国政协副主席、前特首董建华的说法则是「反共者出不了闸」。观乎《国安法》草案第三十六条，香港特别行政区应当履行维护国家安全的责任，那么中央政府的心态跃然纸上，不容许香港出现一位不履行维护国家安全的责任的特首。

不久前，中联办主任张晓明撰文指出，关于香港的普选制度，不仅要从香港的角度看，还要从中央政府的角度看。言下之意是说，香港的普选制度不能对国家安全带来坏影响。

香港人纵有百般不愿意，对于政改方案无论怎样抗拒，有一点始终必须明白，北京早已把一人一票普选特首，提升至国家安全的层面，所以人大常委会八三一决定不能撼动。既然如此，如果方案被否决，就算重启政改五部曲，八三一决定是否能够撼动？这问题值得深思。

借《国安法》了解北京对普选的态度，未必能够化解香港的深层次矛盾，但起码让人明白，国家安全是中央政府寸步不让的底线。

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