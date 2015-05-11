《焦点》中国央行年内第二次降息边际效应递减，股市仍借题发挥强劲反弹

* 降息的市场边际效应正逐渐递减

* 债市汇市反应平淡，股市则强劲反弹

* 股市后市走势分歧加剧，多空各执一词

作者 张晓翀

路透北京5月11日 - 中国央行年内第二次降息虽如期而至，但由于已得到市场充分预期，其市场边际效应正在逐渐递减。周一债市、汇市的反应显得波澜不惊。但由于股市正处于短线大幅调整之后，此次降息恰成为其利好题材并助大盘强劲反弹。

多数市场人士表示，对股市而言，预期之内的降息短期刺激减弱，但利率趋向下行，中期将继续提升估值中枢与市场风险偏好；同时降准降息的累积效应不可低估，未来两个季度经济企稳回升可期为市场提供基本面支撑。

“这次降息是在大盘调整之后出现的，所以我们看到市场出现一个早盘高开，回落了一下然后就往上攻了，这种走势是比较正常的。”方正证券策略分析师陈敏表示。

中国央行周日宣布，自5月11日起下调金融机构存贷款基准利率0.25个百分点，同时将金融机构存款利率浮动区间上限由存款基准利率的1.3倍调整为1.5倍。 这是自去年11月以来，中国第三次调低存贷款利率。

市场人士认为，4月降准之后，市场对于5月初降息预期浓厚，加之近期宏观物价与贸易数据仍相对疲软，上周末市场上降息预期已不绝于耳，本次降息在时点与力度上均属于预期之中。

“加息的边际效应越来越弱了。因为大家都预期到这个月会降，而且还会继续降，未来的无风险利率是逐步降低的。”广证恒生分析师张广文指出。

分析人士表示，对资本市场而言，货币宽松已是预期中的常态，考虑到当前降息基本符合预期以及边际效应上的减弱，预计短期对市场刺激相对有限。在政策性驱动力阶段性的充分释放后，由于基本面支撑力强度有限，市场短期震荡加大，长期股债双牛仍将继续。

中国股市沪综指 周一收升3%创半个月最大单日涨幅，早盘一度高开低走翻绿。分析师指出，央行年内第二次降息增强投资者信心，虽银行保险等大盘蓝筹板块上涨乏力，但在中小盘个股强劲上扬的赚钱效应推动下，股指出现放量大幅反弹。 而香港股市 亦因中国降息及美股带动，收涨0.5%。

但央行送出的降息大礼，在银行间债市收效甚微。交易员认为，是次降息在预期之中，而幅度却不尽如人意，加之地方债供给压力挥之不去，现券反应淡然并不意外。

而汇市周一整体表现持稳。交易员表示，周末降息对汇市影响有限，降息对人民币有一定的利空，但中间价表现平稳，各方并无意继续推低汇率，后市走向需等待中间价或其他信号进一步指引。

**多空各执一词，分歧加剧**

部分分析师指出，虽然降息后股市出现反弹，但中国股市本轮上涨行情得益于流动性放松和融资杠杆的共同作用。目前流动性放松的预期有所强化，监管层降杠杆的意图却仍十分明显，入市资金的放缓将难以支撑大盘持续快速放量上涨。

“两融去杠杆还将延续，导致上周大盘挫跌的一个重要原因就是两融去杠杆化，且融资盘主要集中在大盘权重股，降息不能改变这一问题。”山西证券分析师麻文宇表示。

沪综指上周从最高点4,572点跌至最低点4,099点，累计最大跌幅逾10%；两市成交额也出现明显萎缩。分析师认为，在降息利好刺激下，此轮反弹力度可能会偏大，反弹目标位在10日均线附近。

国都证券分析师肖世俊认为，当前监管层提示风险、市场主体降杠杆、新股发行节奏加快、上市公司业绩增速明显放缓等因素对短期股指继续上攻形成了明显的制约。

“管理层要慢牛，那大盘股短期就没有机会。”长江证券分析师宋中庆指出，在降息利好消化后，短期内大盘可能还会重新测试4,100点的支撑力度，因为新一批新股发行下周到来，大量资金参与申购，会对大盘形成压力。

上周五，中国证监会下发今年第6批20只新股IPO批文。

一些分析师指出，短期预期之中的降息对市场刺激不大，靠资金驱动大盘的快速上涨动力将减弱。但中期而言，作为推动本轮牛市的两大引擎：货币宽松与改革创新仍在发力，大盘中线有望变轨进入指数慢牛、个股分化的行情阶段。

**个股分化，风格切换**

分析师指出，降息无疑令部分利率敏感型行业受益，尤其是将局部缓解重资本型行业的财务风险，但降息也侧面证明了传统行业的复苏前景依然不乐观，中小盘成长股在赚钱效应愈发明显的情况下将吸引更多资金。

私募基金南海基金投资总监戴晶指出，政府在调结构，促转型，机会肯定在新兴产业。目前价格虽然高，但还会有一段路走。

“很多人现在不敢买，但是如果一调整，价格下来，还是会去买，创业板还没有到泡沫过大要破裂的阶段。”他称。

深市创业板P指数 周一收涨5.826%再创历史新高，明显跑赢大盘。

“像一带一路等概念已经没法炒了，风口就往成长股去转，而且创业板股票机构没有明显的减持迹象，未来肯定会有分化过程。”张广文认为。

对于不同行业板块，分析师普遍认为，降息有利于降低证券公司融资成本，全面利好证券公司各项业务，资金和资产正在向资本市场涌入，证券保险板块补涨行情可期。

同时，降息将刺激下游产业需求，促进房地产销售持续改善，房企投资意愿增强；对于资产负债率高的建筑行业，降息有助于降低财务费用。

中信证券报告指出，宽松的货币政策之后，定向的财政政策支持有望持续跟进。在经济下行二季度稳增长政策或密集出台的背景下，从逆周期宏观调控的角度建议配置地产、建材板块。（完）