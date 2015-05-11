台湾房地产：房地合一所得税率行政院只会调高，不会调低--财政部长

路透台北5月11日 - 台湾财政部长周一表示，房地合一课征所得税草案目前在行政院讨论，先前财政部的版本外界认为分离课征所得税率17%过轻，行政院若调整〞只会调高，不可能调低〞。

张盛和在立法院财政委员会回答立委质询时做此表示。

为改革不动产税制，2月间财政部宣布推动房地合一课税，明年1月1日起规划将自2016年起1月1日出售持有二年内房屋，课征所得税率30%，房屋并持有超过二年者，分离课征税所得税率17%。

张盛和说，〞目前行政院的版本还没有出来，外界是批评财政部的税率方案太低。〞

他也表示，先前财政部的规划中，房地合一课征所得税方案是明年(2016年)1月1日生效，且不回溯课征。由于房地合一课征所得税方案过去数十年有意改革但都未成，若要回溯很难订要回溯至那一年为止。

台湾房地产市场过去走了数十年多头行情，台湾央行过去数度祭出选择性信用管制、限制特定地区的豪宅贷款成数、关切工业区土地交易贷款等方式，严控房地产相关贷款措施，希以此抑制房价飙涨。

财政部方面也要求地方政府调高房屋的持有税率--房屋税，增加房屋持有者的成本。