台湾房地产：房地合一所得税率行政院只会调高，不会调低--财政部长

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透台北5月11日 - 台湾财政部长周一表示，房地合一课征所得税草案目前在行政院讨论，先前财政部的版本外界认为分离课征所得税率17%过轻，行政院若调整〞只会调高，不可能调低〞。
张盛和在立法院财政委员会回答立委质询时做此表示。
为改革不动产税制，2月间财政部宣布推动房地合一课税，明年1月1日起规划将自2016年起1月1日出售持有二年内房屋，课征所得税率30%，房屋并持有超过二年者，分离课征税所得税率17%。
张盛和说，〞目前行政院的版本还没有出来，外界是批评财政部的税率方案太低。〞
他也表示，先前财政部的规划中，房地合一课征所得税方案是明年(2016年)1月1日生效，且不回溯课征。由于房地合一课征所得税方案过去数十年有意改革但都未成，若要回溯很难订要回溯至那一年为止。
台湾房地产市场过去走了数十年多头行情，台湾央行过去数度祭出选择性信用管制、限制特定地区的豪宅贷款成数、关切工业区土地交易贷款等方式，严控房地产相关贷款措施，希以此抑制房价飙涨。
财政部方面也要求地方政府调高房屋的持有税率--房屋税，增加房屋持有者的成本。
政府连串的控管之下，台湾最大房屋仲介商--信义房先前曾表示，以信义房价指数计算，2014年台北市二手房价较上年减少约3.3%，为六年来首度下滑。 (完) (记者 高洁如; 审校 黄凯)
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