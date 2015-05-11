港报社评：减息撑经济，中央还需谷内需--经济日报5月11日

人民银行今起减息，为半年内第三次。内地经济下行压力有增无减，中央又拒打货币战撑外需，就更需要靠内需，除续松货币外，须加力推财税政策谷内部需求，尤其个人消费。

人行昨宣布减息四分一厘，今起生效，是继去年11月和今年3月后再度减息。市场对此并不意外，因内地经济疲弱，官方智囊机构国家信息中心更料，第二季经济增长仅6.8%，恐跌穿7%的中央目标。

内地经济下行重压未减，底因是在经济面临内外双重压力的同时，中央只能以单手应战，难尽全力撑经济。

今年环球经济疲弱，一直依赖出口支撑经济的内地，本已面临极大压力、但全球多国自去年底起大打货币战谷出口的同时，中央却坚拒蹚浑水，以免被国际社会指摘输出衰退，惹更大外交折腾。人币滙价过去大半年随美元走强，兑日圆、欧元等主要货币大升近两成，令出口雪上加霜，上月内地出口便因而倒退6.2%。

中央拒打货币战谷外需，无异以单手「让赛」。外需难寄厚望，中央惟有靠谷内需。以内需消费取代依赖外需出口，符中央近年经改的目的，惟困难重重，除因庞大的过剩产能尚待消化，窒碍企业投资意慾外，经济前景看淡、楼市调整等因素亦损民间消费动力，中央谷内需如拉牛上树。

在内外交困下，内地货币政策不单要松，还需进一步宽松。今次减息后，内地息口已降至十多年来新低，但上月内地通胀仅1.5%，远低于正常水平约3%，在通胀低企下，货币政策仍有再松空间。

外界料第三季将再减息，问题只是第四季会否续减，仍然高企的存款准备金率，更可能在今年内再减二至三个百分点。

但要撑起内需及经济，单靠松货币的力度仍嫌不足，须财税政策加码配合，令民众有钱消费以点燃内需，令减息发挥更大效应。相信中央亦有此意，除明显加快铁路等政府投资外，近期更频见新犹，如表明将下调消费品税、增加买保险扣减个人所得税优惠等。

此或预视一些减轻民众负担的财税政策，以至打击垄断行业促减费等措施，将续有来，以释放民众消费力，挽经济颓势。

故内地经济增长今年能否守住7%的底綫，除看人行松货币步伐外，更关键是中央能否点燃内需引擎。至于人行减息或可为股市冲喜，投资者更可留意中央紧接推出的谷内需措施，令哪些行业板块更大受惠，才可更准确捕捉国策带来的投资机遇。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

**如欲提取相关新闻，请在下列代码上按左鼠键两次**

香港报摘/社评/财经评论

中国报摘