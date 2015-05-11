台湾股市：盘中小升，中国降息推升亚股

台湾财政部周五公布，4月出口金额较上年同期衰退11.7%，创2013年 2月以来的最差。当时为年减15.8%。分析师认为，中国及欧洲的需求弱， 5月出口料也欠佳。 台股在连四日下跌后，投资人周一进场买进。 电子类指数 微升0.1%；金融保险类指数 上扬1%。运输 类指数 和塑胶类指数 分别上涨0.5%和0.3%。 交投最热络的个股中，新光金 上涨1.9%；联电 则 涨1.1%。(完)