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亚洲 | 2015年 5月 11日 星期一 10:18 BJT

台湾股市：盘中小升，中国降息推升亚股

台湾财政部周五公布，4月出口金额较上年同期衰退11.7%，创2013年
2月以来的最差。当时为年减15.8%。分析师认为，中国及欧洲的需求弱，
5月出口料也欠佳。 
    
    台股在连四日下跌后，投资人周一进场买进。
    
    电子类指数 微升0.1%；金融保险类指数 上扬1%。运输
类指数 和塑胶类指数 分别上涨0.5%和0.3%。
    
    交投最热络的个股中，新光金 上涨1.9%；联电 则
涨1.1%。(完)
  　　

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