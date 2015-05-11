台湾股市：盘中小升，中国降息推升亚股

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
台湾财政部周五公布，4月出口金额较上年同期衰退11.7%，创2013年 2月以来的最差。当时为年减15.8%。分析师认为，中国及欧洲的需求弱， 5月出口料也欠佳。 台股在连四日下跌后，投资人周一进场买进。 电子类指数 微升0.1%；金融保险类指数 上扬1%。运输 类指数 和塑胶类指数 分别上涨0.5%和0.3%。 交投最热络的个股中，新光金 上涨1.9%；联电 则 涨1.1%。(完)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。